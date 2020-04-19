Звезда показала все, что можно

Британская Ким Кардашьян Деми Роуз решила порадовать поклонников и показала роскошное тело в прозрачном платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

Так, девушка позирует в прозрачном платье перед зеркалом, демонстрируя на камеру свое великолепие. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Супер – хороша», «Вау, какая штучка», «невероятная», «фигура – космос», «я не могу этого выдержать», «королева», «так выглядит настоящая богиня», - пишут они.

Как сообщалось ранее, модель Деми Роуз продемонстрировала свой очередной соблазнительный образ. Известная модель, которую часто называют британской Кардашьян, обожает делиться со своими поклонниками стильными и зачастую крайне откровенными образами.

Деми предстала на кадре совсем без одежды, облачившись лишь микроскопический купальник.



Позировала модель в ванной комнате, и благодаря отражению в зеркале она дала возможность рассмотреть все прелести. Деми нужно отдать должное, она смогла идеально продемонстрировать свою выдающуюся пятую точку, которая достигла немыслимых размеров.



Такая поза не оставила бы никого равнодушным, если бы модель опубликовала снимок не в своих сторис.

Напомним, новая Кардашьян сбросила все лишнее и показала свои лакомства.

Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что молодая копия Ким Кардашьян похвасталась аппетитными формами.