На це можна дивитися вічно!

Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, показала розкішні форми на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на її фан-сторінку в Instagram.

Так, модель позує в крихітному купальнику, який ледь витримує її пишні форми. При цьому дівчина закрила обличчя за допомогою блейзера, а на руці у неї красуються красиві браслети.

Шанувальники Квітко активно лайкали знімок, хоча вирішили його не коментувати.

До цього ми писали, що знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардаш'ян через свої обсяги, порадувала шанувальників відвертим фото.

Популярна російська модель не перестає дражнити чоловічу половину фоловерів на своїй сторінці в Instagram.

На цей раз пишнотіла модель приголомшила відвертим фото в купальнику.

На знімку модель з'явилася в оригінальному яскравому купальнику незвичайного крою, який показує найпотаємніші місця моделі.

Такий наряд Квітко складно назвати купальником, так як маленькі шматочки тканини і ниточки, з яких він складався, ледь не продемонстрував навіть її непристойні місця.

Настя не упустила момент, і показала себе у всій красі не тільки спереду, але і ззаду.

Нагадаємо, російська Кардаш'ян блиснула неосяжної фігурою в крихітному купальнику.

Як повідомляла Politeka, російська Кардаш'ян облягла свою красу тонким мереживом: розглянути можна все.

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