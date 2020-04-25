На это можно смотреть вечно!

Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, показала роскошные формы на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ее фан-страницу в Instagram.

Так, модель позирует в крохотном купальнике, который едва выдерживает ее пышные формы. При этом девушка прикрыла лицо при помощи блейзера, а на руке у нее красуются красивые браслеты.

Поклонники Квитко активно лайкали снимок, хотя решили его не комментировать.

До этого мы писали, что знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян из-за своих объемов, порадовала поклонников откровенным фото.

Популярная российская модель не перестает дразнить мужскую половину фолловеров на своей страничке в Instagram.

На этот раз пышнотелая модель ошарашила откровенным фото в купальнике.

На снимке модель предстала в оригинальном ярком купальнике необычного покроя, который показывает самые сокровенные места модели.

Такой наряд Квитко сложно назвать купальником, так как маленькие кусочки ткани и ниточки, с которых он состоял, едва не продемонстрировал даже ее непристойные места.

Настя не упустила момент, и показала себя во всей красе не только спереди, но и сзади.

Напомним, русская Кардашьян сверкнула необъятной фигурой в крохотном купальнике.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян обтянула свою красоту тонким кружевом: рассмотреть можно все.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян показала бездонное декольте крупным планом.