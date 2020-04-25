Українська модель Альона Омович, яку називають вітчизняною Кім Кардашьян, похвалилася незвичайними розвагами зі своїм коханим 

Цього разу скандальна знаменитість вирішила порадувати аудиторію двома незвичайними роликами, на яких показала всю себе перед своїм коханим в одній мереживній білизні. Причому не обійшлося без курйозних моментів, повідомляє Politeka.

Як відомо, знаменита модель дуже часто балує фанатів кадрами з провокаційних фотосесій без білизни або ж у досить сміливих образах - прикриваючись руками, в мереживних піжамах або ледь прикриваючись якимись деталями гардеробу.
цього разу вона похвалилася фігурою в одному тонкому нижньому білизна чорного кольору, у вельми дивною і навіть недоречним позі. Причому дівчина стала так, щоб показати свою струнку фігуру перед дзеркалом, тоді як її чоловік милувався їй на вулиці через скло і спокійно попивав з келиха напій. 

Після, все ж не втримавшись, він буквально відшмагав зірку на камеру, жартома кажучи: "Де квиточки?". 

До цього на знімку Олена позувала в мереживній ліфчику. Вона здавила груди з боків, щоб вони виглядали більше і соковитіше. Омович поклала між грудьми духи у вигляді туфельки. Образ красуні завершили великі сережки-кільця у вухах і тонка ланцюжок з кулоном. 

Олена трохи відкрила пухкі губи і подивилася в кадр. При цьому на обличчі в неї не тільки довгі чорні стрілки, але і фільтр у вигляді татуювання. 

"ТАТУ НА ОБЛИЧЧІ?😛ТАК/НІ?👇🏻 ", - поцікавилася українська знаменитість. 

За 10 хвилин пост зібрав понад 2000 лайків та коментарів. 

"Не,на обличчі краще не треба,прикрашай тіло,твоє обличчя і без тату симпатична))", "Гарно,але краще не треба", "Шикарна груди 👍 Тату на обличчі краще не робити", "Єдиний її сенс - це замазувати тоналкою", 🖐🖐🖐😱😱 не псуй своє обличчя", "ти дуже гарна😍😍", - написали користувачі мережі. 

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