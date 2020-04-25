Українська модель Альона Омович, яку називають вітчизняною Кім Кардашьян, похвалилася незвичайними розвагами зі своїм коханим

Цього разу скандальна знаменитість вирішила порадувати аудиторію двома незвичайними роликами, на яких показала всю себе перед своїм коханим в одній мереживній білизні. Причому не обійшлося без курйозних моментів, повідомляє Politeka.

Як відомо, знаменита модель дуже часто балує фанатів кадрами з провокаційних фотосесій без білизни або ж у досить сміливих образах - прикриваючись руками, в мереживних піжамах або ледь прикриваючись якимись деталями гардеробу.

цього разу вона похвалилася фігурою в одному тонкому нижньому білизна чорного кольору, у вельми дивною і навіть недоречним позі. Причому дівчина стала так, щоб показати свою струнку фігуру перед дзеркалом, тоді як її чоловік милувався їй на вулиці через скло і спокійно попивав з келиха напій.

Після, все ж не втримавшись, він буквально відшмагав зірку на камеру, жартома кажучи: "Де квиточки?".