Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардаш'ян через свої об'єми, порадувала шанувальників відвертим фото

Популярна російська модель не перестає дражнити чоловічу половину фоловерів на своїй сторінці в Instagram.

Як передає Politeka.net, на цей раз пишнотіла модель приголомшила відвертим фото в купальнику.

На знімку модель з'явилася в оригінальному яскравому купальнику незвичайного крою, який показує найпотаємніші місця моделі.

Такий наряд Квітко складно назвати купальником, оскільки маленькі шматочки тканини і ниточки, з яких він складався, ледь не продемонстрував навіть її непристойні місця.

Настя не упустила момент, і показала себе у всій красі не тільки спереду, але і ззаду.

Зазначимо, що п'ятій точці, яка вже встигла прославитися на весь світ, вона приділила особливу увагу, опублікувавши два гарячих знімків.

У підпису до знімків, Настя побажала всім гарної п'ятниці. Судячи за кількістю лайків під постом, вона все-таки змогла зробити приємніше день для своїх підписників, а єдиним їх питанням було: "Як купальник витримує таке?"

Раніше модель позувала без ліфчика, прикриваючи свої розкішні форми руками. Як можна помітити, дівчина позує на тлі моря, елегантно заграючи на камеру.

Знімок вона ніяк не підписала, хоча її прихильники були в захваті від тіла кумира.

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