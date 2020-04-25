Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян из-за своих объемов, порадовала поклонников откровенным фото

Популярная российская модель не перестает дразнить мужскую половину фолловеров на своей страничке в Instagram.

Как передает Politeka.net, на этот раз пышнотелая модель ошарашила откровенным фото в купальнике.

На снимке модель предстала в оригинальном ярком купальнике необычного покроя, который показывает самые сокровенные места модели.

Такой наряд Квитко сложно назвать купальником, так как маленькие кусочки ткани и ниточки, с которых он состоял, едва не продемонстрировал даже ее непристойные места.

Настя не упустила момент, и показала себя во всей красе не только спереди, но и сзади.

Отметим, что своей уже успевшей прославиться на весь мир, пятой точке она уделила особое внимание, опубликовав два горячих снимка.

В подписи к снимкам, Настя пожелала всем хорошей пятницы. Судя по количеству лайков под постом, она все таки смогла сделать приятней день для своих подписчиков, а единственным их вопросом был: "Как купальник выдерживает такое?"

Ранее модель позировала без лифчика, прикрывая свои роскошные формы руками. Как можно заметить, девушка позирует на фоне моря, элегантно заигрывая на камеру.

Снимок она никак не подписала, хотя ее поклонники были в восторге от тела кумира.

Напомним, русская Кардашьян сверкнула необъятной фигурой в крохотном купальнике.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян обтянула свою красоту тонким кружевом: рассмотреть можно все.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян показала бездонное декольте крупным планом.