Демі Роуз показала себе в спальні в крихітній білизні

Гаряча британська модель, яка встигла прославитися як «британська Кардашьян», продовжує радувати шанувальників новими відвертими знімками навіть перебуваючи на самоізоляції. Як повідомляє Politeka.net, на цей раз красуня поділилася новими селфі зі своєї спальні.

На знімках, опублікованих в Instagram моделі, Роуз позує перед дзеркалом в крихітній чорній білизні, яке ледве утримує її пишні форми. На першому знімку дівчина повернулася до дзеркала спиною, продемонструвавши свої вражаючі сідниці.

А ось вже на другому фото Роуз показала пишні груди і на подив тонку талію.

Раніше ми писали про те, що Демі Роуз показала всю себе і свої головні переваги в прозорій білизні золотистого кольору.

Так, зірка британського модельного бізнесу Демі Роуз вирішила показати свої досить пишні форми в золотому бікіні, ледь прикривав її інтимні частини тіла. При цьому дівчина позувала з легким макіяжем на обличчі і з розпущеним волоссям.

Тонка мереживна тканина чимало заінтригувала прихильників зірки, яка, до речі, знає, як привертати увагу фанатів навіть під час карантину. Багато фанатів, як і зазвичай, написали, що дівчина - як чортицю, завжди залучає їх сміливими фото.

Нагадаємо, Демі Роуз показала всю себе в золотому бікіні з мережив: "Чортиця, так і манить!".

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз в прозорій сіточці посвітила своїми "персиками" на камеру.

Також Politeka писала, що спекотна Демі Роуз вивалила свої «кокосики» для спекотного фото: так і просяться назовні.