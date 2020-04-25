Дівчата, які люблять продемонструвати свої фігури у білизні, не завжди знають, як краще сфотографуватися
Зірки більше знають толк у фотосесіях подібного плану, тому можна, дивлячись на їх гарячі фото, чогось навчитися, передає Politeka.net.
Емілі Ратаковськи не тільки часто публікує знімки в білизні, але і без неї. В даному випадку красуня продемонструвала ідеальні вигини, стоячи впівоберта до фотографа. Чорне, напівпрозоре, мереживне боді виділило всі досконалості стрункого тіла. До того ж тонкі лямки на спині надавали образу пікантності.
Кім Кардашьян прославилася на весь світ своїми пишними формами. Зірка хвалиться фігурою в білизні, купальниках і обтягуючого одягу.
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В цей раз красуня з'явилася в одних блискучих трусиках. Кім робила селфі в дзеркало, запечатлив пружний живіт і неймовірні вигини. При цьому на ній не було ліфчика і вона прикрила соковиті принади руками.
Співачка Ріанна також вміє гідно показати свої форми в одній білизні. Артистка позувала у відвертому боді з пікантним вирізом і глибоким декольте. На шиї Ріанни були прикраси.
Фото були оприлюднені в одній з російськомовних груп.
"Таке «побачення онлайн» твоя друга половинка точно оцінить!", - написали користувачі мережі.
За годину пост зібрав майже 3000 "лайків" і багато коментарів.
"Ну все! Пішла фоткатись! Дякую за ідею!", "Ну і нах*** це тут виклали, щоб дівки на карантині в депресію впали🤣🤣🤣", "Баби фанерні, заздріть", "Кім без великого 🍑 була б красунею)", "Як раз думала чим би зайнятися🤔😄", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Кім Кардашьян позувала в обтягуючий спідниці в підлогу і топі, що підкреслює її пишні груди.
Нагадаємо, що Кім Кардашян показала свою маму і вразила схожістю: "Як дві краплі".
Як повідомляла Politeka, є гарячі двійники Кім Кардашьян, які переплюнули її по красі: "Каньє Уест, придивися", фото.
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