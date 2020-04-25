Девушки, которые любят продемонстрировать свои фигуры в белье, не всегда знают, как лучше сфотографироваться

Звезды больше знают толк в фотосессиях подобного плана, поэтому можно, смотря на их горячие фото, чему-то научиться, передает Politeka.net.

Эмили Ратаковски не только часто публикует снимки в белье, но и без него. В данном случае красотка продемонстрировала идеальные изгибы, стоя вполоборота к фотографу. Черное, полупрозрачное, кружевное боди выделило все совершенства стройного тела. К тому же тонкие лямки на спине придавали образу пикантности.

Ким Кардашьян прославилась на весь мир своими пышными формами. Звезда хвастается фигурой в белье, купальниках и обтягивающей одежды.

В этот раз красотка предстала в одних блестящих трусиках. Ким делала селфи в зеркало, запечатлив упругий живот и невероятные изгибы. При этом на ней не было лифчика и она прикрыла сочные прелести руками.

Певица Рианна также умеет достойно показать свои формы в одном белье. Артистка позировала в откровенном боди с пикантным вырезом и глубоким декольте. На шее Рианны были украшения.

Фото были обнародованы в одной из русскоязычных групп.

"Такое «свидание онлайн» твоя вторая половинка точно оценит!", - написали пользователи сети.

За час пост собрал почти 3000 лайков и много комментариев.

"Ну всё! Пошла фоткаться! Спасибо за идею!", "Ну и нах*** это здесь выложили, чтобы девки на карантине в депрессию впали🤣🤣🤣", "Старухи фанерные, завидуйте", "Ким без большого 🍑 была бы красоткой)", "Как раз думала чем бы заняться🤔😄", - написали пользователи сети.

Напомним, Ким Кардашьян позировала в обтягивающую юбку в пол и топ, подчеркивающий ее пышную грудь.

Напомним, что Ким Кардашьян показала свою маму и поразила сходством: "Как две капли".

Как сообщала Politeka, есть горячие двойники Ким Кардашьян, которые переплюнули ее по красоте: "Канье Уэст, присмотрись", фото.

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