Американська фітнес-модель Ніколь Амато тримає відмінну форму і показала, як їй це вдається

Зірка опублікувала своєму Instagram відео, де записала тренування, пише Рoliteka.net. Ніколь разом подругою позували на пляжі в міні-бікіні, які підкреслили їх апетитні форми. (Щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки)

Відео починається з того, як Ніколь світить сідницями прямо в камеру, а потім приступає до заняття.

Моделі зробили вправи, параллено показуючи розкішні тіла. Пружні груди і сідниці. Можна тільки дивуватися, як крихітний купальник утримував великі принади: "Нереальне тіло".

За 15 годин пост зібрав майже 90 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі написали ряд приємних повідомлень обом фігуристим красуням. Люди захоплювалися їх фігурами і прагненню підтримувати форму, незважаючи на режим самоізоляції.

Нагадаємо, Ніколь Амато постала в обтягуючому костюмі, який підкреслив всі її вигини й пишні форми - яка краса.

Амато позувала на березі моря, вигнувшись, стоячи на одній нозі. Красуня схопила другу ніжку і вийшла поза "ластівки". Руку красуня витягнула вперед.

Модель одягла на голову кепку, витягнувши з неї довгий хвіст. На руці зірки був браслет.

Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато позувала у тугому топі, який виділив її пишні груди і обтянувших її накачані ніжки лосинах. А вона одягла на голову кепку.

На кадрах Ніколь, як пустувала з тренером, так і активно займалася, надівши на руки боксерські рукавички. Красуня намагалася ухилитися від ударів, а також сама нападала.

У обох був грайливий настрій, вони не тільки тренувалися, але і знаходили місце для гумору.

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