Американська фітнес-модель Ніколь Амато тримає відмінну форму і показала, як їй це вдається
Зірка опублікувала своєму Instagram відео, де записала тренування, пише Рoliteka.net. Ніколь разом подругою позували на пляжі в міні-бікіні, які підкреслили їх апетитні форми. (Щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки)
Відео починається з того, як Ніколь світить сідницями прямо в камеру, а потім приступає до заняття.
Моделі зробили вправи, параллено показуючи розкішні тіла. Пружні груди і сідниці. Можна тільки дивуватися, як крихітний купальник утримував великі принади: "Нереальне тіло".
За 15 годин пост зібрав майже 90 тисяч лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі написали ряд приємних повідомлень обом фігуристим красуням. Люди захоплювалися їх фігурами і прагненню підтримувати форму, незважаючи на режим самоізоляції.
Нагадаємо, Ніколь Амато постала в обтягуючому костюмі, який підкреслив всі її вигини й пишні форми - яка краса.
Амато позувала на березі моря, вигнувшись, стоячи на одній нозі. Красуня схопила другу ніжку і вийшла поза "ластівки". Руку красуня витягнула вперед.
Модель одягла на голову кепку, витягнувши з неї довгий хвіст. На руці зірки був браслет.
Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато позувала у тугому топі, який виділив її пишні груди і обтянувших її накачані ніжки лосинах. А вона одягла на голову кепку.
На кадрах Ніколь, як пустувала з тренером, так і активно займалася, надівши на руки боксерські рукавички. Красуня намагалася ухилитися від ударів, а також сама нападала.
У обох був грайливий настрій, вони не тільки тренувалися, але і знаходили місце для гумору.
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