Відома модель Олена Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала новий образ

На фото Омович позує в шкіряному комбінезоні, який розстібнутий і утворилося величезне декольте. Олена позувала на тлі одеського порту і выгнулаа свою спинку, щоб показати свої вражаючі форми. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото Омович вже розгорнулася до камери і показала свої пишні форми спереду. Як вони не вистрибнули з шкіри - загадка.

"1 або 2?", - підписала кадри Альона, пропонуючи вибрати кращу фотографію.

Фанати встигли поставити більше 4 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Твій одяг навіть Бузова носить. Бачила в її сторіс днями рекламу вашого бутіка", "Дуже гарно", "Прекрасна", "Обидва, точно".

Повідомлялося, що Відома модель Олена Омович показала новий королівський образ.

На фото Омович стоїть біля дорогої машини, можна припустити, що "Мерседес". Олена була в чорній спідниці, спортивних рукавичках і білому топі. Модель спокусливо сперлася на автомобіль і пооказала справжню пристрасть. На тлі можна побачити корабель, фото, швидше за все, було зроблено в Одесі.

Раніше ми сообщалли, що відома модель Олена Омович показала нове фото в Instagram.

На фото Омович позує крупним планом і видно її тіло тільки по груди. Олена в цей раз показувала себе з афрокосичками, які заплела. На моделі можна побачити тільки білий топ. На тлі видно ліжко і лампа, швидше за все, зірка була в спальні.

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