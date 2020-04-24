Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала новый образ

На фото Омович позирует в кожаном комбинезоне, который расстегнут и образовалось огромное декольте. Алена позировала на фоне одесского порта и выгнулаа свою спинку, чтобы показать свои впечатляющие формы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото Омович уже развернулась к камере и показала свои пышные формы спереди. Как они не выпрыгнули из кожи - загадка.

"1 или 2?", - подписала кадры Алена, предлагая выбрать лучшую фотографию.

Фанаты успели поставить более 4 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Твою одежду даже Бузова носит. Видела в ее сторис на днях рекламу вашего бутика", "Очень красиво", "Великолепная", "Оба, точно".

Сообщалось, что Известная модель Алена Омович показала новый королевский образ.

На фото Омович стоит возле дорогой машины, можно предположить, что "Мерседес". Алена была в черной юбке, спортивных перчатках и белом топе. Модель соблазнительно облокотилась на автомобиль и пооказала настоящую страсть. На фоне можно увидеть корабль, фото, скорее всего, было сделано в Одессе.

Ранее мы сообщалли, что известная модель Алена Омович показала новое фото в Инстаграм.

На фото Омович позирует крупным планом и видно ее тело только по грудь. Алена в этот раз показывала себя с афрокосичками, которые заплела. На модели можно увидеть только белый топ. На фоне видна кровать и лампа, скорее всего, звезда была в спальне.

Напомним, украинская Кардашьян задрала ноги и понежилась на солнце без одежды

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