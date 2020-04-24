Супермодель Белла Хадід, яку назвали найкрасивішою жінкою світу 2019 року, порадувала шанувальників спокусливими фото

Зірка поставала не тільки в міні-бікіні, але і абсолютно голою, пише Politeka.net.

Так, на одному зі знімків Белла постала з вологим волоссям. Знаменитість була повністю оголена, але завдяки прийнятій нею позі, не можна було помітити нічого зайвого.

Можна було тільки насолодитися видами на струнке тіло, а також принадами, які з одного боку Белла не змогла повністю заховати.

На моделі були лише босоніжки на товстій підошві. Також поруч стояла сумочка коричневого відтінку.

Крім того, артистка з'явилася в міні-бікіні, які ледь прикривали форми. А інтригуючим фото можна назвати те, де модель позувала в одній сіточці, прикриваючи стегна солом'яною сумочкою: "Пустуха".

За 15 годин пост зібрав майже мільйон лайків та багато коментарів. Беллі Хадід написали масу компліментів, адже її струнка фігура гідна тільки цих слів.

Нагадаємо, Белла Хадід позувала в міні-шортах вдома. Стрункі ніжки моделі не повинні були залишити когось байдужим.

Крім того, блакитний топ обтягнув непишні принади зірки, а також дозволив побачити плоский живіт.

Варто відзначити, що на обличчі знаменитості були різні дитячі малюнки, які вона наклала за допомогою фільтра мережі.

Раніше повідомлялося, що Белла Хадід вбралася в топ оранжевого кольору з довгими рукавами, при цьому "забувши" про ліфчик, а також широкі сірі штани. Домашній образ доповнили зібрані наверх волосся і відсутність косметики.

Модель показала, як стриже чолку подружці. На одному з кадрів вона запитала у шанувальників: "Кому теж відрізати?..".

Нагадаємо, що Белла Хадід затягнула пишні принади в крихітному бікіні: "Кайфово".

Як повідомляла Politeka, Белла Хадід позбулася білизни і показала топ самих гарячих кадрів: до непристойності красива.