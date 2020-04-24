Супермодель Белла Хадід, яку назвали найкрасивішою жінкою світу 2019 року, порадувала шанувальників спокусливими фото
Зірка поставала не тільки в міні-бікіні, але і абсолютно голою, пише Politeka.net.
Так, на одному зі знімків Белла постала з вологим волоссям. Знаменитість була повністю оголена, але завдяки прийнятій нею позі, не можна було помітити нічого зайвого.
Можна було тільки насолодитися видами на струнке тіло, а також принадами, які з одного боку Белла не змогла повністю заховати.
На моделі були лише босоніжки на товстій підошві. Також поруч стояла сумочка коричневого відтінку.
Голодний бунт перекинувся на новий регіон, українці виходять на вулиці: "Ми більше не можемо"
Потужний вибух прогримів в Одесі, Свято-Успенський монастир у вогні: "Підпалили в трьох місцях", фото
Удар долара, важлива заява Нацбанку і нові зарплати – головне за ніч
Гроші українців під загрозою, набуває чинності новий закон: "Вже з 28 квітня зміниться..."
Крім того, артистка з'явилася в міні-бікіні, які ледь прикривали форми. А інтригуючим фото можна назвати те, де модель позувала в одній сіточці, прикриваючи стегна солом'яною сумочкою: "Пустуха".
За 15 годин пост зібрав майже мільйон лайків та багато коментарів. Беллі Хадід написали масу компліментів, адже її струнка фігура гідна тільки цих слів.
Нагадаємо, Белла Хадід позувала в міні-шортах вдома. Стрункі ніжки моделі не повинні були залишити когось байдужим.
Крім того, блакитний топ обтягнув непишні принади зірки, а також дозволив побачити плоский живіт.
Варто відзначити, що на обличчі знаменитості були різні дитячі малюнки, які вона наклала за допомогою фільтра мережі.
Раніше повідомлялося, що Белла Хадід вбралася в топ оранжевого кольору з довгими рукавами, при цьому "забувши" про ліфчик, а також широкі сірі штани. Домашній образ доповнили зібрані наверх волосся і відсутність косметики.
Модель показала, як стриже чолку подружці. На одному з кадрів вона запитала у шанувальників: "Кому теж відрізати?..".
Нагадаємо, що Белла Хадід затягнула пишні принади в крихітному бікіні: "Кайфово".
Як повідомляла Politeka, Белла Хадід позбулася білизни і показала топ самих гарячих кадрів: до непристойності красива.