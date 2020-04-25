Відома бразильська модель Сьюзі Кортес, дворазова володарка титулу за найкрасивіші сідниці в світі, показала новий пляжний образ

На фото Сьюзі позувала в крихітному купальнику блакитного кольору. Кортес позувала на пляжі і вигнулась у спокусливій позі на дерев'яних сходах. Завдяки цьому можна легко оцінити ті форми, через які модель отримала титул. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Чудова", "Ви божественні", "Мила", "Улюблена з Бразилії, гаряча, дуже гаряча", "Красива русалка".

Раніше ми повідомляли, відома бразильська модель Сьюзі Кортес показала гарячий спосіб.

На фото Сьюзі сиділа на ліжку і розсунула ноги. На ній було крихітне білизна, яке Кортес прямо на фото почала розв'язувати, так і хочеться сказати зірці, щоб не зупинялася. В трусиках і бюстгальтері були засунуті стодоларові купюри.

Повідомлялося, що 29-річна бразильська модель Сьюзі Кортес показала новий образ.

Так, Сьюзі з'явилася в бікіні (на деяких кадрах в синьому, на інших - білому), які практично нічого не прикривають. Модель прийняла жарку позу на піску, давши камеру крупним планом свою головну гордість - "який персик". Кортес ефектно прибрала пісок з сідниць, чим невимовно порадувала натовп фанатів.

Нагадаємо, володарка найкрасивіших сідниць показала форми в прозорому дощовику

А ще Politeka писала, що модель з самими красивими сідницями зірвала одяг і підкорила видами ззаду

Також Politeka повідомляла, що безсоромна Сьюзі Кортез блиснула принадами в одній білизні



