Скандальна модель Олена Омович показала, як гріється на сонечку в спокусливій мереживній білизні

Популярна інста-діва, яка прославилася в мережі як «українська Кардашьян», продовжує радувати шанувальників відвертими знімками. На цей раз вона вирішила показати підписникам, чого їй більше всього не вистачає на карантині.

На своїй сторінці в Instagram модель опублікувала знімок, на якому вона розслабляється на балконі з видом на море, передає Politeka.net. Омович сидить за столом, заставленим їжею, закинувши ноги на прозоре огородження балкона і блаженно закривши очі, у які світить сонце.

З одягу на моделі лише комплект чорної мереживної білизни, недбало скинутий білий халатик і рушник на голові.

«Самоізолювалася з їжею. Чого Вам найбільше бракує на карантині?», - поцікавилася модель у підписі до фото.

Під знімком тут же з'явилося безліч коментарів.

«Годувальницю гріє», «Оленка класна як завжди шикарна», «Кожен раз захоплююся вашим умінням робити такі гарні кадри», «Сіла б гарніше, за столом все-таки! Макака», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Омович показала ідеальне тіло у новій фотосесії. Так, модель позувала біля столу в одній білизні, демонструючи на камеру бездоганні форми. Як можна помітити, з-під білизни визирає пірсинг дівчата на інтимному місці.

Саму фотографію Омович вирішила ніяк не коментувати. Більш того, вона позбавила такої можливості своїх передплатників, викинувши знімок в Сторіс.

Нагадаємо, українська Кардашьян блиснула пружними принадами в одній білизні.

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