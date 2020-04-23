Легендарна італійська акторка і модель Моніка Беллуччі з'явилася на обкладинці нового номера французького журналу Madame Figaro"



Гаряча італійка позувала у відвертій топі і жакеті, пише Рoliteka.net. Зірка розкрила "зміїний" жакет, щоб продемонструвати апетитні принади.

Топ відмінно підкреслив прекрасну фігуру актриси. Так, він виділив пишні груди і тонку талію.

Моніка не так давно змінила зачіску і стала виглядає дуже стильно. Довга чолка впала на очі. Повіки артистки були в темних тінях, а губи блищали від помади нюдового відтінку.

Артистка дивилася в камеру карими очима, ніби намагаючись зачарувати красою.

"Бажаю всім бути в безпеці і сподіватися на одужання світу найближчим часом!", - підписала фото Моніка.

За три години пост зібрав майже 100 тисяч лайків та коментарів.

Користувачі мережі були в захваті від фото і написали масу компліментів, в тому числі зізнавалися в любові, адже від актриси пристрасть аж пре.

Нагадаємо, Моніка Беллуччі здивувала появою на обкладинці казахського випуску відомого журналу.

Так, 55-річна Беллуччі з'явилася в чорному атласній сукні з великими червоними трояндами на плечах. Образ зірки доповнила чуттєва поза, гладко зачесане волосся і яскраво-червона помада на губах.

В інтерв'ю глянцю, Белуччі розповіла, що підтримує рух #metoo і поділилася секретами краси.

Раніше повідомлялося, що Моніка Беллуччі з'явилася в Парижі на заході «Chinese Business Club». Моніка вибрала чорну одяг, яка підкреслила її чудову фігуру.

Так, актриса з'явилася в костюмі, що складається з довгого жакета і брюків-кльош.

Під жакетом визирав чорний прозорий топ, який підняв груди зірки. Струнка Моніка вразила пишністю.

Нагадаємо, що гаряча Моніка Беллуччі розбурхала пристрасним чином, фатальна жінка: «Очей не відірвати».

А ще Politeka писала, що Моніка Белуччі приголомшила фото в напівпрозорому боді: "Розставила ноги і...".

Також Politeka повідомляла, що спекотна Моніка Беллуччі засвітила всі у відвертому вбранні: «Вогонь».