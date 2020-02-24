Легендарная итальянская актриса и модель Моника Беллуччи удивила страстным образом

Новое фото она опубликовала на своей странице в Instagram, передает Politeka. На снимке звезда позирует в черном костюме мужского кроя. Ее губы накрашены яркой губной помадой, глаза подведены черным карандашом, а волосы уложены назад. Актриса страстно смотрит в кадр.

Моника не оставила подписи к фото, лишь перечислив всех, кто участвовал в данной фотосессии, подбирал наряд и делал макияж. Судя по всему, эту фотосессию звезда делала для Dolce&Gabbana. За полчаса пост Беллуччи набрал более 34 тысяч лайків. Фолловеры восхищаются внешностью звезды.

«Самая красивая в мире», «Красивая женщина», «Выглядишь потрясающе. Хорошего дня!», «Потрясающая, за гранью», «Невероятная», - пишут поклонники Моники с разных уголков мира.

Ранее мы писали, что Моника Беллуччи поразила внешностью с минимальным макияжем. Артистка рассказала поклонникам, что важно любить и принимать себя. Именно в этом, по ее словам, заключается секрет красоты в любом возрасте.

Отметим, что на публике актриса чаще всего появляется в своем фирменном образе, отдавая предпочтение черным тонам. Недавно 55-летняя звезда вышла в свет в черном закрытом платье. Кроме этого, она похвасталась новой прической под каре. Отметим, что образы актрисы называют стилем «сицилийской вдовы». Его, кстати, активно популяризирует бренд Dolce&Gabbana. Несмотря на свой возраст, Беллучи выглядит прекрасно и стильно. Ее по-прежнему считают одной из самых красивых и сексуальных женщин мира.

Моника Беллуччи начинала карьеру как модель, но вскоре стала появляться и в кино. Добившись успеха на модельном поприще, звезда начинает сниматься в кино. Ее дебют как актрисы состоялся в 1990 году в фильме «Жизнь с детьми».

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