Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи поразила выходом на одном из последних мероприятий

55-летняя красотка несмотря на возраст все также прекрасно выглядит, пишет Politeka.net.

Недавно звезда появилась в Париже на мероприятии «Chinese Business Club». Моника выбрала черную одежду, подчеркнувшую ее замечательную фигуру.

Так, актриса предстала в костюме, состоящего из длинного жакета и брюков-клеш.

Под жакетом выглядывал черный прозрачный топ, которы поднял грудь звезды. Стройная Моника поразила великолепием.

Завершили ее образ стильные аксессуары.

К тому же, звезда изменила прическу. Теперь у нее стрижка короткий боб с волнистыми локанами.

Макияж с акцентом на глаза не мог не привлечь внимания.

На фото Беллуччи улыбалась, либо серьезнно смотрела на кого-то. В общем, выглядела она очень непринужденно.

Почти за сутки пост собрал примерно 1000 лайков и много комментариев.

"Как я ее обожаю с самого детства 😍😍 Эталон женственности, чувственности, сексуальности😍😍", "Как ей идёт эта короткая стрижка ❤️", "💯 Настоящая Женщина и Леди!!! ♥️👸💐", "Ну женщина мечта ❤️", "Шикарна в любом образе🔥❤️", "😍 просто женщина, женственная сексуальная женщина", "Хороша🔥", "Моя самая любимая ❤️❤️❤️❤️❤️", "Как непривычно с короткими волосами 🙂", "Красота !!", "По моему она пример для многих людей самая красивая и элегантная", "Блин, волосы😢теперь как тетя", "Неподражаемая Малена🌹", "Она прекрасна любая, но, на мой взгляд, с длинными волосами была более утонченной", "О Боже💔 она шикарна 😭", - написали пользователи сети.

Напомним, недавно Моника Беллуччи позировала для фотографа в одном черном свитере. Волосы Беллуччи зачесаны назад, в результате чего весь акцент приходится на лицо актрисы. Кроме этого, Моника сильно подвела глаза черным карандашом.

На фото видно все морщины звезды. Несмотря на то, что выглядит для своего возраста звезда прекрасно, становится понятно, что все предыдущие снимки актрисы подвергались сильной обработке.

Свой пост актриса преурочила к выходу спектакля с ее участием.

Напомним, что горячая Моника Беллуччи взбудоражила страстным образом, роковая женщина: «Глаз не оторвать».

А еще Politeka писала, что Моника Белуччи ошеломила фото в полупрозрачном боди: "Расставила ноги и...".

Также Politeka сообщала, что жаркая Моника Беллуччи засветила все в откровенном наряде: «Огонь».