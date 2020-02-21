Моника Беллуччи продолжает удивлять откровенными соблазнительными съемками

55-летняя актриса украсила страницы модного глянца чувственным образом. Снимки она показала в своем микроблоге Instagram.

Беллуччи стала героиней фотосессии итальянского L’Officiel.

Модель позирует в отельном номере с видом на Эйфелеву башню. На ней – дерзкое черное боди с глубоким декольте и полупрозрачным лифом. Поверх него надет строгий удлиненный блейзер с четкой линией плеч и поясом, очертившим талию. Образ дополнили черные колготки и короткие перчатки с принтом «гусиный шаг».

Несмотря на свой возраст Беллучи выглядит прекрасно и стильно. Ее по-прежнему считают одной из самых красивых и сексуальных женщин мира.

Ранее она поделилась своими секретами красоты.

Оказалось, что с самой молодости Моника начинает каждое утро с контрастного душа. Несколько раз в неделю она очищает кожу скрабом из оливкового масла и молотого миндаля.

А для сохранения молодости Моника рекомендует избегать пластических хирургов, не делать уколов красоты, а правильно наладить систему ухода. Беллуччи следует всего двум правилам беспрекословно: очищение и увлажнение.

«Я слежу за своей кожей, ее сияние и упругость – залог отличного макияжа. Я очень ответственно подхожу к очищению и увлажнению. Также я всегда стараюсь пить достаточно воды, чтобы не только моя кожа, но и мои глаза были сияющими».

А еще Моника знает, как важно ухаживать за губами.

«У меня довольно пухлые губы, и они имеют склонность к сухости, поэтому я постоянно их увлажняю. Губы очень важны. На них все смотрят, когда вы разговариваете, едите, ими вы целуете, поэтому они должны быть всегда мягкими», - расскаал легендарная модель.

Напомним, что постаревшая Моника Беллуччи напугала траурным видом на модном показе: красавицу не узнать.

Также Politeka писала, что Моника Беллуччи ошеломила видом вблизи: «Боже, идеальная женщина».

А еще Politeka сообщала, что божественная Беллуччи заворожила образом рядом с известным красавцем: «Невозможно поверить…».