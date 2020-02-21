Моника Беллуччи продолжает удивлять откровенными соблазнительными съемками
55-летняя актриса украсила страницы модного глянца чувственным образом. Снимки она показала в своем микроблоге Instagram.
Беллуччи стала героиней фотосессии итальянского L’Officiel.
Модель позирует в отельном номере с видом на Эйфелеву башню. На ней – дерзкое черное боди с глубоким декольте и полупрозрачным лифом. Поверх него надет строгий удлиненный блейзер с четкой линией плеч и поясом, очертившим талию. Образ дополнили черные колготки и короткие перчатки с принтом «гусиный шаг».
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Несмотря на свой возраст Беллучи выглядит прекрасно и стильно. Ее по-прежнему считают одной из самых красивых и сексуальных женщин мира.
Ранее она поделилась своими секретами красоты.
Оказалось, что с самой молодости Моника начинает каждое утро с контрастного душа. Несколько раз в неделю она очищает кожу скрабом из оливкового масла и молотого миндаля.
А для сохранения молодости Моника рекомендует избегать пластических хирургов, не делать уколов красоты, а правильно наладить систему ухода. Беллуччи следует всего двум правилам беспрекословно: очищение и увлажнение.
«Я слежу за своей кожей, ее сияние и упругость – залог отличного макияжа. Я очень ответственно подхожу к очищению и увлажнению. Также я всегда стараюсь пить достаточно воды, чтобы не только моя кожа, но и мои глаза были сияющими».
А еще Моника знает, как важно ухаживать за губами.
«У меня довольно пухлые губы, и они имеют склонность к сухости, поэтому я постоянно их увлажняю. Губы очень важны. На них все смотрят, когда вы разговариваете, едите, ими вы целуете, поэтому они должны быть всегда мягкими», - расскаал легендарная модель.
Напомним, что постаревшая Моника Беллуччи напугала траурным видом на модном показе: красавицу не узнать.
Также Politeka писала, что Моника Беллуччи ошеломила видом вблизи: «Боже, идеальная женщина».
А еще Politeka сообщала, что божественная Беллуччи заворожила образом рядом с известным красавцем: «Невозможно поверить…».