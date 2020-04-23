Відома бразильська модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул "Міс Бум-Бум" два рази, показала новий спокусливий образ
На фото Сьюзі позувала в жовтому купальнику, руками приснимая трусики. Образ Кортес доповнила прозорим дощовиком. Волосся були розпущені і звисали в цей раз. На тлі можна побачити розмиті дерева. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Доброго ранку, хлопчики", - написала Сьюзі під фото.
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Фанати встигли поставити п'ять тисяч лайків і написали кілька коментарів:
"Тотальна краса", "Вишукана", "Красива", "Добрий ранок".
Повідомлялося, що 29-річна бразильська модель Сьюзі Кортес порадувала шанувальників новим знімком, на якому показала свою гордість.
цього разу зірка з'явилася в мереживній білизні яскраво-рожевого кольору.
На знімку Кортес встала біля дзеркала, натягуючи трусики вище стегон. Волосся модель зібрала в неакуратний пучок, залишивши частину розпущеною.
Повідомлялося, що Відома модель Сьюзі Кортес показала нове фото в Instagram.
На фото Сьюзі позувала в булках і білому нижній білизні, а ось бюстгальтер Кортес вирішила не надягати. Груди довелося моделі прикривати руками. Волосся було зібране у хвіст. Образ зірка доповнила панчохами. Фото вийшло дуже барвистим і привабливим.
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