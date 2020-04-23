Знаменитість вирішила не ховати себе

Відома бразильська модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул "Міс Бум-Бум" два рази, показала новий спокусливий образ

На фото Сьюзі позувала в жовтому купальнику, руками приснимая трусики. Образ Кортес доповнила прозорим дощовиком. Волосся були розпущені і звисали в цей раз. На тлі можна побачити розмиті дерева. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Доброго ранку, хлопчики", - написала Сьюзі під фото.

Фанати встигли поставити п'ять тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Тотальна краса", "Вишукана", "Красива", "Добрий ранок".

Повідомлялося, що 29-річна бразильська модель Сьюзі Кортес порадувала шанувальників новим знімком, на якому показала свою гордість.

цього разу зірка з'явилася в мереживній білизні яскраво-рожевого кольору.

На знімку Кортес встала біля дзеркала, натягуючи трусики вище стегон. Волосся модель зібрала в неакуратний пучок, залишивши частину розпущеною.

Повідомлялося, що Відома модель Сьюзі Кортес показала нове фото в Instagram.

На фото Сьюзі позувала в булках і білому нижній білизні, а ось бюстгальтер Кортес вирішила не надягати. Груди довелося моделі прикривати руками. Волосся було зібране у хвіст. Образ зірка доповнила панчохами. Фото вийшло дуже барвистим і привабливим.

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