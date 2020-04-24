Відома модель Олена Омович, яку прозвали української Кардаш'ян, показала новий королівський образ

На фото Омович стоїть біля дорогої машини, можна припустити, що "Мерседес". Олена була в чорній спідниці, спортивних рукавичках і білому топі. Модель спокусливо сперлася на автомобіль і пооказала справжню пристрасть. На тлі можна побачити корабель, фото, швидше за все, було зроблено в Одесі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати під кадром або поставити лайки. Все із-за того, що Омович опублікувала кадр в сторіс Instagram, де немає такої функції.

Нагадаємо, Модель Олена Омович показала ідеальне тіло у новій фотосесії.

Так, модель позує біля столу в одній білизні, демонструючи на камеру бездоганні форми. Як можна помітити, з-під білизни визирає пірсинг дівчата на інтимному місці.

Саму фотографію Омович вирішила ніяк не коментувати. Більш того, вона позбавила такої можливості своїх передплатників, викинувши знімок в Сторіс.

Повідомлялося, що відома модель Олена Омович без сорому показала нову зовнішність.

Дівчина зважилася на ще один експеримент зі своєю зовнішністю. На цей раз вона змінила зачіску і показала шанувальникам, як виглядає після всіх маніпуляцій.

"Волосся так освіжилися. Кайф", - підписала вона відеоролик.

Нагадаємо, українська Кардашьян показала пірсинг в секретному місці

А ще Politeka писала, що українська Кардашьян нагнулася і ефектно задерла спідницю

Також Politeka повідомляла, що українська копія Кардашьян блиснула пружними «диньками» в екстремальному декольте



