Известная модель Алена Омович, которую прозвали украинской Кардашьян, показала новый королевский образ

На фото Омович стоит возле дорогой машины, можно предположить, что "Мерседес". Алена была в черной юбке, спортивных перчатках и белом топе. Модель соблазнительно облокотилась на автомобиль и пооказала настоящую страсть. На фоне можно увидеть корабль, фото, скорее всего, было сделано в Одессе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать под кадром или поставить лайки. Все из-за того, что Омович опубликовала кадр в сторис Инстаграм, где нет такой функции.

Напомним, Модель Алена Омович показала идеальное тело в новой фотосессии.

Так, модель позирует возле стола в одном белье, демонстрируя на камеру безупречные формы. Как можно заметить, из-под белья выглядывает пирсинг девушки на интимном месте.

Саму фотографию Омович решила никак не комментировать. Более того, она лишила такой возможности своих подписчиков, выбросив снимок в Сторис.

Сообщалось, что известная модель Алена Омович без стыда показала новую внешность.

Девушка решилась на еще один эксперимент со своей внешностью. На этот раз она изменила прическу и показала поклонникам, как выглядит после всех манипуляций.

"Волосы так освежились. Кайф", - подписала она видеоролик.

Напомним, украинская Кардашьян показала пирсинг в секретном месте

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