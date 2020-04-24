Модель, екс-ангел бренду нижньої білизни "Victoria’s Secret", Келлі Гейл, вирішила показати, чим займається в режимі самоізоляції

Красуня опублікувала відео, на якому займається спортом разом з тренером, пише Рoliteka.net. Видно, як Келлі старанно виконує вправи, щоб підтримувати свою неймовірну форму. (Щоб переглянути відео, доскролльте до кінця сторінки)

Модель витягувала ноги вгору, лежачи на підлозі, робила вправи з підгинанням ніг у колінах, застигала на руках, роблячи планку і інше.

При цьому не можна не помітити, що красуня одягла білий топ з вирізами в районі преса, а також оголяючий її тонку талію.

Келлі була в легінсах, що підкреслюють її пружні сідниці. Завершили її образ браслети на руці.

Волосся зірка прибрала в хвіст, щоб те не заважало.

Варто відзначити, що Келлі була без граму макіяжу.

"15-хвилинне основне тренування 💪🏽 7 вправ, кожна по 45 секунд, повторіть 3 підходи, завдяки яким ви відчуєте, як з'являється ваш прес! 🔥🔥🔥", - підписала відео зірка.

За 16 годин пост зібрав майже 30 тисяч переглядів та багато коментарів.

Користувачі мережі захопилися Келлі, її спортивною підготовкою і підтягнутим тілом, саме ним вона розбурхала всіх.

Нагадаємо, Келлі Гейл з'явилася без одягу, засвітивши інтимні місця. Не можна було не звернути уваги на чудову фігуру - пружні груди, тонку талію і сідниці, як горішок.

На голові у моделі був рушник, ніби зірка вийшла з душу. Дівчина грайливо підняла ніжки.

Раніше ми писали, що Келлі Гейл повністю роздяглася, що видно по трусикам, які лежать на підлозі.

Вона залізла у ванну, наповнену піною. Правда, Гейл вирішила лежати у ванній в незвичній позі, виваливши ноги назовні.

Нагадаємо, що безсоромна Гейл Келлі посвітила пікантними місцями в мокрій майці без білизни: "Чортицю".

Як повідомляла Politeka, мокра Гейл Келлі ледь прикрила принади мініатюрним купальником: «Так гаряче».

Також Politeka писала, що зірка "Victoria’s Secret" повністю роздяглася заради гарячого кадру на вулиці: "Таке тіло створене для...".