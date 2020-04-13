Модель, экс-ангел бренда нижнего белья "Victoria’s Secret", Келли Гейл, поразила красивым фото без белья

Звезда предстала в одной мокрой маечке, которая не смогла скрыть ее аппетитные прелести, пишет Рoliteka.net.

На снимке модель полностью мокрая, будто только что вышла из воды. Ее самые интимные места выпирали из-под тонкой белой маечки, но Келли это совершенно не смущало.

Экс-ангел подняла руки вверх, чтобы выжать и убрать волосы в пучок.

На шее знаменитости блестело несколько цепочек, а в ушах - сережки-пусеты.

Модель смотрела вдаль, приоткрыв пухлые губы.

В подписи Келли оставила лишь два скромных смайлика.

За 19 часов пост собрал почти 60 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети засыпали звезду комплиментами. У них перехватывало дух от такой красоты, некоторые писали просто: "Вау", другие: "Королева". Третьи выдавали, что наподобие: "Самая горячая модель" и "Чертовка".

В общем, это фото никого не смогло оставить равнодушным.

Напомним, Келли Гейл позировала в халатике бренда "Victoria’s Secret", готовясь к выходу на подиум.

Звезда раскрыла халатик и посветила красивыми формами в нижнем белье. Кружевной белый лифчик прекрасно подчеркнул нереальные формы модели. Грудь сжалась и для любого мужчины, уверены, покажется очень аппетитной, тем более в таком белье.

Фото было сделано еще в 2016 году, но не теряет своей актуальности.

Ранее сообщалось, что Келли Гейл позировала в купальнике на тонких бретельках, который едва скрывал самые интимные места.

Верх еле держался на груди приоткрыв нижнюю часть. А крохотные плавки на лямках открывали вид на аппетитные места.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

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