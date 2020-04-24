Відома бразильська модель Сьюзі Кортес, дворазова володарка титулу "Міс Бум-Бум", показала гарячий образ

На фото Сьюзі сиділа на ліжку і розсунула ноги. На ній було крихітне білизна, яке Кортес прямо на фото почала розв'язувати, так і хочеться сказати зірці, щоб не зупинялася. В трусиках і бюстгальтері були засунуті стодоларові купюри. На кадрі можна добре помітити підкачані форми моделі, тіло вражає своєю пружністю. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити майже 15 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Будь-які гроші "Бум-Бум", "Чудова", "Гарна дівчинка", "Зелень і євро рухають світ, чорт візьми", "Дивовижний пост", “Ти божественна”.

Раніше ми повідомляли, що бразильська модель Сьюзі Кортес, яка є переможницею конкурсу «Міс Бум Бум», показала ідеальну фігуру без білизни.

«Видаляю свій кращий контент», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Кортес позує без білизни, прикриваючи інтимні місця рукою. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

Повідомлялося, що 29-річна бразильська модель Сьюзі Кортес, двічі стала переможницею конкурсу Міс Бум-Бум, опублікувала гаряче відео.

Так, на одному з останніх відео зірка вразила своєю гордістю на камеру. На кадрах Кортес постала в білих міні-шортиках, які виділили її апетитну п'яту точку.

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