Бразильская модель Сьюзи Кортес, дважды победившая в конкурсе на лучшие ягодицы мира, разделась ради эффектного фото

Девушка не стесняется позировать на камеру без одежды и в самых откровенных позах. Как сообщает Politeka.net, она опубликовала очень пикантный снимок на своей странице в Instagram.

На фото Сьюзи Кортес позирует, сидя на стуле в большой хорошо освещенной комнате. Мисс Бум-Бум изящно выгнула спинку и положила одну руку на ягодицу, а второй поднесла ко рту огромный разноцветный леденец.

Стоит отметить, что модель сидит практически голая. Похоже, на ней нет даже белья, а единственная одежда - белые колготки в крупную сетку. Свой большой бюст Кортес прикрыла волосами.

"Такая горячая детка"; "прекрасная 😍"; "Сладкая девочка-конфетка"; "Чудесная 💟❤️💖😍".

Стоит напомнить, что недавно в Мексике состоялся конкурс «Мисс бум-бум», в рамках которого десятки девушек со всего мира боролись за звание самых красивых ягодиц. В 2020 году соревнования впервые вышли на международный уровень. Почетный титул достался именно Сьюзи Кортез. До этого ее ягодицы признали лучшими в 2015 году.

Ранее Сьюзи Кортез выложила откровенное фото специально к Пасхе. Она надела кроличьи ушки, а свою главную гордость обмазала шоколадом. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

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