Модель Сьюзи Кортес, которая является обладательницей самых красивых ягодиц в мире, показала фигуру в мини-бикини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Доброе утро, мои любимые», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Кортес позирует на пляже в мини-бикини, задрав ногу и засветив лишнее. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Бомбезная», «огонь вообще», «суперовый вид», «богиня!», «поза – космос», «очень горячо», - пишут они.

Как сообщалось ранее, 29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес, дважды ставшая победительницей конкурса Мисс Бум-Бум, выставила напоказ свою гордость.

Звезда опубликовала новое откровенное фото в своем Инстаграме. На снимке модель предстала в постели в, скажем так, неприличной позе.

Кортес встала на четвереньки, выставив свою главную гордость, за которую получила титул.

На звезде были только меховое боа и трусики-бикини.

Сьюзи позировала на кровати, надев туфли на шпильке. Горячий образ модели завершили аксессуары.

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