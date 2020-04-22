Зірка показала все, що можна

Американська модель Ебігейл Речфорд порадувала фанатів і блиснула ідеальними формами «невидимій» білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Люблю вас», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Речфорд позує в одній білизні, яке зроблено в чорному кольорі зі світлими вставками. Через це складається враження, що модель позує невидимому вбранні.

Однак шанувальники Речфорд були позбавлені можливості що-небудь сказати – кадри модель виклала у себе в Сторіс.

До цього ми писали, що відома модель Ебігейл Речфорд скупалася без одягу посеред квітів. Красуня представила в своєму Instagram нову порцію відвертих знімків.

На всіх фото Ебі позує лежачи в блакитній воді. Модель красиво вигиналася, щоб вигідно продемонструвати соковиті форми. Пишні груди і стегна, а також плоский живіт та тонка талія - в цій фігурі все виглядає чудово.

Рэтчфорд перебувала у воді повністю оголеною, однак при цьому приховавши свої груди за допомогою долонь і красивих рожевих кольорів.

Красуня завершила свій образ макіяжем, вона підкреслила красу очей і свої пухкі губи.

Зірка на одному з фото пильно дивилася в камеру, а на інших знімках закривала очі ніби від насолоди.

Нагадаємо, що мокра Речфорд без білизни похвалилася неосяжними формами: «Космос!».

Як повідомляла Politeka, Ебі Речфорд блиснула розкішним тілом в крихітному купальнику: «Ого, які…».

Також Politeka писала, що Ебі Речфорд блиснула божественним тілом в мереживній білизні: "Ого, які великі...".