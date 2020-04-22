Американская модель Эбигейл Рэтчфорд порадовала фанатов и сверкнула идеальными формами в «невидимом» белье
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Люблю вас», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Рэтчфорд позирует в одном белье, которое сделано в черном цвете со светлыми вставками. Из-за этого складывается впечатление, что модель позирует невидимом наряде.
Однако поклонники Рэтчфорд были лишены возможности что-либо сказать – кадры модель выложила у себя в Сторис.
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До этого мы писали, что известная модель Эбигейл Рэтчфорд искупалась без одежды посреди цветов. Красотка представила в своем Инстаграм новую порцию откровенных снимков.
На всех фото Эби позирует лежа в голубой воде. Модель красиво изгибалась, чтобы выгодно продемонстрировать сочные формы. Пышные грудь и бедра, а также плоский живот и тонкая талия - в этой фигуре все выглядит превосходно.
Рэтчфорд находилась в воде полностью обнаженной, однако при этом скрыв свои груди с помощью ладоней и красивых розовых цветов.
Красотка завершила свой образ макияжем, она подчеркнула красоту глаз и свои пухлые губы.
Звезда на одном из фото пристально смотрела в камеру, а на других снимках закрывала глаза будто от наслаждения.
Напомним, что мокрая Рэтчфорд без белья похвасталась необъятными формами: «Космос!».
Как сообщала Politeka, Эби Рэтчфорд сверкнула роскошным телом в крохотном купальнике: «Ого, какие…».
Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд сверкнула божественным телом в кружевном белье: "Ого, какие большие...".