Звезда показала все, что можно

Американская модель Эбигейл Рэтчфорд порадовала фанатов и сверкнула идеальными формами в «невидимом» белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Люблю вас», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Рэтчфорд позирует в одном белье, которое сделано в черном цвете со светлыми вставками. Из-за этого складывается впечатление, что модель позирует невидимом наряде.

Однако поклонники Рэтчфорд были лишены возможности что-либо сказать – кадры модель выложила у себя в Сторис.

До этого мы писали, что известная модель Эбигейл Рэтчфорд искупалась без одежды посреди цветов. Красотка представила в своем Инстаграм новую порцию откровенных снимков.

На всех фото Эби позирует лежа в голубой воде. Модель красиво изгибалась, чтобы выгодно продемонстрировать сочные формы. Пышные грудь и бедра, а также плоский живот и тонкая талия - в этой фигуре все выглядит превосходно.

Рэтчфорд находилась в воде полностью обнаженной, однако при этом скрыв свои груди с помощью ладоней и красивых розовых цветов.

Красотка завершила свой образ макияжем, она подчеркнула красоту глаз и свои пухлые губы.

Звезда на одном из фото пристально смотрела в камеру, а на других снимках закрывала глаза будто от наслаждения.

Напомним, что мокрая Рэтчфорд без белья похвасталась необъятными формами: «Космос!».

Как сообщала Politeka, Эби Рэтчфорд сверкнула роскошным телом в крохотном купальнике: «Ого, какие…».

Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд сверкнула божественным телом в кружевном белье: "Ого, какие большие...".