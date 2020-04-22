Не кожна зважиться на такі фото

Емілі Ратаковскі поділилася гарячими кадрами, на яких вона постала без білизни

Гаряча американська модель відома на весь світ своїми сміливими роботами і відвертими образами. Як повідомляє Politeka, на цей раз зірка поділилася в своєму Instagram двома кадрами з нової фотосесії.

На знімках модель позує на сходах в короткій чорній спідниці і вільному піджаку. Однак, щоб додати в свій образ трохи «перчинки», Ратаковскі не стала нічого одягати під піджак і кокетливо розстебнула всі ґудзики, засвітивши свої об'ємні груди. На першому знімку модель пильно дивиться в камеру, спускаючись по сходах.

А ось на другому знімку Ратаковскі вирішила зупинитися, щоб зібрати своє розкішне волосся у хвіст.

Шанувальники прийшли в захват від гарячого образу красуні, і тут же засипали її лайками і захопленими коментарями.

Раніше ми писали про те, що Ратаковскі сфотографувалася без нижньої білизни. На знімку модель позує гола, прикривши груди руками. Варто відзначити, навмисне або ненавмисне, але їй не все вдалося сховати під долонями.

Заради цього фото красуня позувала у ванній. На задньому плані можна помітити раковину, рушник і вішалку з білим халатом, який Ратаковскі вирішила не надягати.

Нагадаємо, безсоромна Емілі Ратаковскі зняла ліфчик і показала себе у ванній.

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