Зірка наривається тільки на приємні слова

Американська фітнес-модель Ніколь Амато опублікувала нове цікаве фото в своєму Instagram

Зірка часто публікує жаркі кадри на сторінці, цього разу фото вийшло не настільки гарячим, але дуже цікавим, пише Рoliteka.net.

На знімку прекрасна Ніколь з'явилася в обтягуючому костюмі, який підкреслив всі її вигини й пишні форми - яка краса.

Амато позувала на березі моря, вигнувшись, стоячи на одній нозі. Красуня схопила другу ніжку і вийшла поза "ластівки". Руку красуня витягнула вперед.

На голову модель одягла кепку, витягнувши з неї довгий хвіст. На руці зірки був браслет.

За 17 годин пост зібрав майже 5000 лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі захопилися умінням красуні тримати рівновагу, а також її ідеальними формами.

Нагадаємо, Ніколь Амато позувала в купальнику з величезним декольте посередині, здавалося, що груди зараз випадуть. Пружні принади завдяки вирізу можна було добре роздивитися.

Також на купальнику був виріз внизу, в районі талії. Образ придбав ще більшу спокусливість. Тонка талія виглядала чудово.

Амато повідомила, що знаходиться на приватному пляжі, де немає людей: "Тільки сонце, веселий фітнес, їжа і бог", - зазначила модель.

Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато виставила свою пружну п'яту точку в крихітних мереживних бікіні. Ліфчик на тонких бретельках обвив майже всю спину моделі.

Великігруди ледь трималася в тонкому мереживному ліфчику.

Вигини тіла Амато заворожили. Струнка красуня стояла боком, засвітивши найсоковитіші місця. Крім того, на боці Ніколь можна помітити татуювання у вигляді китайських ієрогліфів.

Нагадаємо, що знаменита фітнес-модель повністю роздяглася: шанувальники побачили всі заборонені місця

Як повідомляла Politeka, знаменита фітнес-модель провела екскурсію по своєму ідеального тіла: "Чудово"

Також Politeka писала про те, що знаменита фітнес-модель звела з розуму рельєфами в блискучому бікіні: "Ідеал"