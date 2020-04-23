Американська фітнес-модель Ніколь Амато опублікувала нове цікаве фото в своєму Instagram
Зірка часто публікує жаркі кадри на сторінці, цього разу фото вийшло не настільки гарячим, але дуже цікавим, пише Рoliteka.net.
На знімку прекрасна Ніколь з'явилася в обтягуючому костюмі, який підкреслив всі її вигини й пишні форми - яка краса.
Амато позувала на березі моря, вигнувшись, стоячи на одній нозі. Красуня схопила другу ніжку і вийшла поза "ластівки". Руку красуня витягнула вперед.
На голову модель одягла кепку, витягнувши з неї довгий хвіст. На руці зірки був браслет.
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За 17 годин пост зібрав майже 5000 лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі захопилися умінням красуні тримати рівновагу, а також її ідеальними формами.
Нагадаємо, Ніколь Амато позувала в купальнику з величезним декольте посередині, здавалося, що груди зараз випадуть. Пружні принади завдяки вирізу можна було добре роздивитися.
Також на купальнику був виріз внизу, в районі талії. Образ придбав ще більшу спокусливість. Тонка талія виглядала чудово.
Амато повідомила, що знаходиться на приватному пляжі, де немає людей: "Тільки сонце, веселий фітнес, їжа і бог", - зазначила модель.
Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато виставила свою пружну п'яту точку в крихітних мереживних бікіні. Ліфчик на тонких бретельках обвив майже всю спину моделі.
Великігруди ледь трималася в тонкому мереживному ліфчику.
Вигини тіла Амато заворожили. Струнка красуня стояла боком, засвітивши найсоковитіші місця. Крім того, на боці Ніколь можна помітити татуювання у вигляді китайських ієрогліфів.
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