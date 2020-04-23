Звезда нарывается только на приятные слова

Американская фитнес-модель Николь Амато опубликовала новое интересное фото в своем Инстаграм

Звезда часто публикует жаркие кадры на странице, в этот раз фото получилось не столь горячим, но очень интересным, пишет Рoliteka.net.

На снимке прекрасная Николь предстала в обтягивающем костюме, который подчеркнул все ее изгибы и пышные формы - какая красота.

Амато позировала на берегу моря, выгнувшись, стоя на одной ногу. Красотка схватила вторую ножку и получилась поза "ласточки". Руку красотка вытянула вперед.

На голову модель надела кепку, вытянув из нее длинный хвост. На руке звезды был браслет.

За 17 часов пост собрал почти 5000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети восхитились умением красотки держать равновесие, а также ее идеальными формами.

Напомним, Николь Амато позировала в купальнике с огромным декольте посередине, казалось, что грудь сейчас выпадет. Упругие прелести благодаря вырезу можно было хорошо рассмотреть.

Также на купальнике был вырез внизу, в районе талии. Образ приобрел еще большую соблазнительность. Тонкая талия выглядела замечательно.

Амато сообщила, что находится на частном пляже, где нет людей: "Только солнце, веселый фитнес, еда и бог", - отметила модель.

Ранее сообщалось, что Николь Амато выставила свою упругую пятую точку в крохотных кружевных бикини. Лифчик на тонких бретельках обвил почти всю спину модели.

Большая грудь едва держалась в тонком кружевном лифчике.

Изгибы тела Амато заворожили. Стройная красотка стояла вполоборота, засветив самые сочные места. Кроме того, на боку Николь можно заметить татуировку в виде китайских иероглифов.

Напомним, что знаменитая фитнес-модель полностью разделась: поклонники увидели все запретные места

Как сообщала Politeka, знаменитая фитнес-модель провела экскурсию по своему идеальному телу: "Великолепно"

Также Politeka писала о том, что знаменитая фитнес-модель свела с ума рельефами в блестящем бикини: "Идеал"