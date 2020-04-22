Українська модель Альона Омович, яку називають копією Кім Кардашьян, влаштувала розкішну фотосесію в полі

Свіжі знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото Омович постала в спортивних штанях і мініатюрному топі, який більше нагадував спортивний ліф. Судячи з усього, вона зупинилася у полі, коли їхала в машині, тому фотосесія виявилася спонтанною.

Зірка Інстаграма спустила штани, оголивши свій плоский животик. Крім цього вона без сорому виставила на огляд головну гордість, яка чудово проглядалася через тонку тканину топа. Видно, що у Омович зроблений пірсинг на грудях. Це помітили і її прихильники.

«Яку локацію ми знайшли по дорозі в Одесу! Яке фото подобається більше?», - підписала серію фото дівчина.

За годину її пост зібрав понад 11 тисяч лайків. Шанувальники залишили Омович безліч компліментів.

«Які гарні кадри», «Просто вогонь», «Дуже-дуже красиво і відчувається Гармонія всього: тіла, душі, а головне тепло від Вас, Альоночко!», «Як тобі класно без кісок», «Вау», «1-3 чіткі як і ти сама вогняна дівчинка», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Альона Омович вийшла з душу, прикрилася рушником і засвітила себе у відвертому вигляді. У дівчини було мокре волосся, а її груди випригували з рушника.

Нагадаємо, що Омович показала топ самих жарких фото: без білизни, з подружкою і дзеркалом.

Як повідомляла Politeka, Омович блиснула пружними «диньками» в екстремальному декольте: «Кайф».

Також Politeka писала, що Омович показала в спальні, чим спокушає чоловіків: гарячі кадри.