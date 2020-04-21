Українська модель Олена Омович показала себе в спальні зовсім без одягу

Популярна інста-діва, яка прославилася як «українська Кардашьян», відома своєю любов'ю до відвертих образів в нижній білизні і купальниках. Однак, на цей раз красуня пішла далі, і показала себе зовсім без одягу.

Як повідомляє Politeka.net, Омович поділилася в своєму Instagram коротким відео, на якому розповіла про зміну зачіски. Дівчині набридли її дрібні кіски, тому вона вирішила від них позбутися.

На кадрах, знятих відразу після цього, оголена Омович сидить на підлозі своєї спальні, загорнувшись в рушник. При цьому рушник трохи не спадає з пишних грудей моделі, погрожуючи в будь-який момент оголити і їх.

Омович зізналася, що кіски були дуже важкими, проте разом з ними у неї випало багато волосся, тому вона вирішила самостійно підстригтися під каре.

Раніше ми писали, що на короткому ролику, опублікованому в розділі Сториз, Омович крутиться перед камерою в джинсах і чорному мереживній ліфчику, який ідеально підкреслює її пишні груди. Дівчина щосили вигинається і кокетливо прикладає палець до пухким губок.

«Мій свег», - підписала ролик красуня.

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