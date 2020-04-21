Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала нове фото в Instagram

На фото Омович позує крупним планом і видно її тіло тільки по груди. Олена в цей раз показувала себе з афрокосичками, які заплела. На моделі можна побачити тільки білий топ. На тлі видно ліжко і лампа, швидше за все, зірка була в спальні. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Інста всі мої улюблені маски видаляє", - написала Альона під фото.

Фанати нічого не змогли написати у коментарях або поставити лайки. Все із-за того, що Омович опублікувала в сторіс Instagram фото.

Раніше ми повідомляли, що українська модель Олена Омович показала себе в спальні зовсім без одягу.

На кадрах, знятих відразу після цього, оголена Омович сидить на підлозі своєї спальні, загорнувшись в рушник. При цьому рушник трохи не спадає з пишних грудей моделі, погрожуючи в будь-який момент оголити і її.

Повідомлялося, що українська модель Олена Омович, яку називають копією Кім Кардашьян, вийшла на прогулянку у відвертому вбранні.

Омович вибрала для виходу в люди тісний чорний комбінезон, який обтягнув її струнку фігуру, однак не зміг вмістити величезну груди моделі. На голові у зірки красувалися африканські кіски, що тільки додало зухвалості образу. Головне достоїнство моделі буквально вываливалось з костюма, які ледь прикрив інтимні частини тіла зірки.

Нагадаємо, українська Кардашьян показала топ самих жарких фото

А ще Politeka писала, що роздягнена українська Кардашян засвітила зайве, похвалившись новими чином

Також Politeka повідомляла, що українська Кардашьян посвітила пружними «м'ячиками» в мереживі



