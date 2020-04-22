Модель і інстадива Альона Омович, яку в мережі називають українською Кардашьян через її вражаючі форми, порадувала користувачів новим весняним луком

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких позувала перед дзеркалом, знімаючи процес на телефон.

Модель приміряла суперкоротке плаття з легкої тканини зеленого кольору з сірими квітами та білі кросівки. Омович ніколи не соромилася показувати стрункі ніжки - так і в цей раз кілька разів вхопилася за спідницю і підняла її, милуючись власним відображенням і даючи можливість шанувальникам також насолодитися виглядом - "що вже там приховувати".

Крім того Альона витончено нагибалася й трохи присідала, оцінюючи плаття зі всіх сторін. Судячи по її виразу обличчя, дівчина залишилася задоволена нарядом.

Раніше ми повідомляли, Омович підкорила зухвалим образом в обтягуючому чорному комбінезоні - аж дивно, як вона змогла "впихнути" все своє багатство. Альона розстебнула комбінезон на грудях та звільнила "апетитних подружок". А також нескромно присіла навпочіпки й кинула зухвалий погляд в камеру.

«Неймовірне тіло! Ти така чудова крихітко!», «Вааааууууууу, кожен раз сходжу з розуму», «Так ляльково», «На всіх фото ти до біса приваблива», «Кайф», - користувачі по достоїнству оцінили спроби Омович привернути увагу.

Крім того, ми розповідали, як Альона похвалилася зовнішністю без фільтрів. Подібне дівчина виставляє рідко: зазвичай її звинувачують в соцмережі у надмірному використанні фотошопу. Модель показала всі свої достоїнства крупним планом в мереживній білизні.

Нагадаємо, що Олена Омович в мереживній білизні змусила червоніти всіх: жаркі фото.

Як повідомляла Politeka, Омович спустила штани, показавши свої принади у всій красі: жаркі кадри.

Також Politeka писала, що Омович показала, як виглядала до пластики, без грудей і губ: «гаряча школярка».