Модель и инстадива Алена Омович, которую окрестили украинской Кардашьян, благодаря ее вызывающей внешности, нашла способ удивить поклонников

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в откровенном образе. Горячая брюнетка примерила роскошное кружевное белье, в котором покрутилась во всех ракурсах.

Алена с новой прической (звезда недавно "превратила" длинные локоны в косички-синегалы) позировала на постели. На одном из кадров модель застыла спиной к камере, засветив шикарные бедра и аппетитную пятую точку. Омович кинула томный взгляд через плечо, приоткрыв губы.

На других кадрах красотка предстала спереди: Алена изящно изгибалась, расставляя ноги и играя руками.

Очевидно, модель не стесняется откровенных фотосессий и чувствует себя как рыба в воде. На этот раз девушка не стала обрабатывать снимки, написав в соцсети: "Говорят фото без фильтров заходят всегда🤔 1, 2, 3?😈"

Поклонники моментально кинулись обсуждать пост знаменитости. Стоит отметить, не всегда комментарии полны одних лишь комплиментов, все чаще и чаще Алена становится жертвой хейтеров.

"Стильно, красиво и эстетично 🔥"

"С этой причёской не очень ( без хейта) 😕 с каре шикарно 😊❤️"

"А что с грудью, она какой-то обычной стала, обвисшей, морщинистой и в целом вялой"

"Все три варианта прекрасны 💞"

"Кошечка моя ❤️"

Ранее мы сообщали, Омович вызвала у поклонников восторг, показав на фото свою подружку-блондинку. Девушкам есть чем посоревноваться за внимание пользователей.

Напомним, что Алена Омович в кружевном белье заставила краснеть всех: жаркие фото.

Как сообщала Politeka, Омович спустила штаны, показав свои прелести во всей красе: жаркие кадры.

Также Politeka писала, что Омович показала, как выглядела до пластики, без груди и губ: «горячая школьница».