28-річна модель Алісса Арс, яка ще у 2013 році стала дівчиною місяця журналу "Playboy", продовжує привертати увагу публіки

Красуня нечасто публікує фото в своєму Instagram відвертого характеру, передає Politeka.net. Так, деякий час тому знаменитість представила в акаунті своє оголене фото. Модель розтягнулася на ліжку, витягнувши руки над головою.

Груди ("Які персики!") моделі помітні неозброєним оком, ось тільки красуня завбачливо зафарбувала найінтимніше.

На шиї Алісси можна помітити тоненький ланцюжок і маленький кулончик.

Варто відзначити, що майбутня зірка народилася 27 лютого 1992 року в містечку Норт-Мертл-Біч (Південна Кароліна, США). Красуня виросла там же, але закінчивши старшу школу в 2010 році, прийняла рішення переїхати в Майямі.

Арс стала розвивати свою кар'єру в модельному бізнесі, співпрацюючи з модельними агентствами. У результаті у 2013 році Арс знялася для журналу Playboy, ставши дівчиною місяця - липня. Після цього кар'єра Алісси стала стрімко рости, її знімки з'являлися в журналах: "Lui", "FHM", "Sports Illustrated", "Maxim" і так далі.

В одному з інтерв'ю Арс розповіла, що обожнює водити машину, адже це дає їй почуття свободи і незалежності.

Про свою фігуру красуня висловилася так: "Моє тіло завжди було комфортним для мене і мені завжди подобалося зніматися оголеною".

Одного разу Алісса Арс опинилася на гоночному треку одночасно з фотографом журналу Playboy.

"Я ніколи не відчувала себе настільки сексуальною!", - зізналася знаменита модель.

Про особисте життя Арс мало, що відомо. У 2014 році вона зустрічалася зі співаком Джастіном Бібером.

А ось ще кілька фото Алісси Арс:

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