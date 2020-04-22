28-летняя модель Алисса Арс, которая еще в 2013 году стала девушкой месяца журнала "Playboy", продолжает привлекать внимание публики

Красотка нечасто публикует фото в своем Инстаграм откровенного характера, передает Politeka.net. Так, некоторое время назад знаменитость представила в аккаунте свое обнаженной фото. Модель растянулась на постели, вытянув руки над головой.

Груди ("Какие персики!") модели заметны невооруженным взглядом, вот только красотка предусмотрительно закрасила самое интимное.

На шее Алиссы можно заметить тоненькую цепочку и маленький кулончик.

Стоит отметить, что будущая звезда родилась 27 февраля 1992 года в городке Норт-Мертл-Бич (Южная Каролина, США). Красотка выросла там же, но закончив старшую школу в 2010 году, приняла решение переехать в Майями.

Арс стала развивать свою карьеру в модельном бизнесе, сотрудничая с модельными агентствами. В результате в 2013 году Арс снялась для журнала Playboy, став девушкой месяца - июля. После этого карьера Алиссы стала стремительно расти, ее снимки появлялись в журналах: "Lui", "FHM", "Sports Illustrated", "Maxim" и так далее.

В одном из интервью Арс рассказала, что обожает водить машину, ведь это дает ей чувство свободы и независимости.

О своей фигуре красотка выразилась так: "Мое тело всегда было комфортным для меня и мне всегда нравилось сниматься обнаженной".

Однажды Алисса Арс оказалась на гоночном треке одновременно с фотографом журнала Playboy.

"Я никогда еще не чувствовала себя настолько сексуальной!", - призналась знаменитая модель.

О личной жизни Арс мало, что известно. В 2014 году она встречалась с певцом Джастином Бибером.

А вот еще несколько фото Алиссы Арс:

Напомним, звезда Playboy заворожила божественным телом в прозрачном топе.

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