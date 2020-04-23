29-річна відома модель Дженні Уотвуд, яка також знімалася для журналу "Playboy", вражає красою

Знаменитість часто викладає гарячі знімки в Instagram, на яких демонструє розкішне тіло, передає Politeka.net.

Модель не тільки постає в купальниках і нижній білизні, але і не соромиться оголюватися на камеру.

Відомо, що в березні 2018 року Уотвуд стала дівчиною місяця "Playboy". В одному з інтерв'ю актриса зізналася, що не вдавалася до пластичних операцій.

"Я абсолютно натуральна – мої вії, волосся, груди. Мої губи пухлі від природи. У мене є невеликі зморшки, тому що я весь час сміюся", - поділилася зірка.

Варто відзначити, що красуня народилася 20 листопада 1990 року. Майбутня зірка зростала у містечку Меса (Арізона, США). Крім неї в сім'ї було ще шестеро дітей. Дженні була наймолодшою.

В повнолітньому віці Уотвуд подорожувала по світу і пізніше уклала контракт з модельним агентством, а також переїхала в Мілан.

"Я думаю, коли ви переїжджаєте в іншу країну, ви можете краще зрозуміти, на що здатні», - поділилася Дженні.

Про зйомки в журналі модель Playboy згадала наступне:

«Колись я подумала: "А чому б не знятися для Playboy? Я хочу цього!" Я написала про це своєму агенту з проханням спробувати організувати таку зйомку".

Так красуня і стала дівчиною місяця, а фото для цього журналу стали першими відвертими у її портфоліо.

Нещодавно красуня опублікувала фото в короткому топі і легкій спідничці. Красуня позувала у дворі закинувши волосся назад. Вона вигнулась і продемонструвала струнке тіло, зокрема, не можна було не помітити, як випирають ребра.

"Неповторна!", - написав один з шанувальників.

А ось інші знімки Дженні:

Нагадаємо, зірка Playboy заворожила божественним тілом у прозорому топі.

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