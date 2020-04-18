Victoria’s Secret - один з найбільш відомих у світі брендів нижньої білизни, який обирає для своїх показів та реклами найкрасивіших моделей планети

Моделями Victoria’s Secret в різний час ставали найвідоміші дівчата. Щорічно вони входять в список найбільш високооплачуваних. Всіх красунь, які представляють бренд, звуть «ангелами», так як щороку вони виходять на подіум з крилами за плечима.

В різний час ангелами Victoria’s Secret були Хайді Клум, Летиція Каста, Алессандра Амброссіо та інші супермоделі. Рoliteka.net вирішила згадати найбільш гарячих і яскравих ангелів Victoria’s Secret, які працюють з брендом сьогодні.

Супермодель Белла Хадід є запрошеною зіркою на деяких показах Victoria’s Secret. Вона як і Кендалл Дженнер кілька разів представляла колекції бренду.

24-річна модель Джіджі Хадід час від часу співпрацює з брендом, так як має безліч інших контрактів. На відміну від своєї сестри, вона має ніжну невину красу і досить рідко публікує відверті знімки.

Постійним ангелом Victoria’s Secret є блондинка Ельза Хоск, якій в 2018 році навіть довірили представляти комплект бюстгальтерів з дорогоцінних каменів.

Гаряча Кендіс Свейнпол працює з брендом вже 10 років. За цей час красу модель не розгубила.

Келлі Гейл є запрошеною зіркою на показах бренду. Від її неймовірного тіла неможливо відвести очей.

Красуня Жизель Олівьера – починаюча модель. Її краса тільки розквітає.

Нагадаємо, що зірка Victoria’s Secret посвітила пружними принадами в міні-білизні: «Сама досконалість!».

Як раніше повідомляла Politeka, модель Victoria’s Secret повністю роздяглася заради гарячого кадру на вулиці: "Таке тіло створене для...".

Також Politeka інформувала, що Джіджі Хадід показала хорошу спортивну підготовку на рингу: фото.