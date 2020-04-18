Victoria’s Secret - один з найбільш відомих у світі брендів нижньої білизни, який обирає для своїх показів та реклами найкрасивіших моделей планети
Моделями Victoria’s Secret в різний час ставали найвідоміші дівчата. Щорічно вони входять в список найбільш високооплачуваних. Всіх красунь, які представляють бренд, звуть «ангелами», так як щороку вони виходять на подіум з крилами за плечима.
В різний час ангелами Victoria’s Secret були Хайді Клум, Летиція Каста, Алессандра Амброссіо та інші супермоделі. Рoliteka.net вирішила згадати найбільш гарячих і яскравих ангелів Victoria’s Secret, які працюють з брендом сьогодні.
Супермодель Белла Хадід є запрошеною зіркою на деяких показах Victoria’s Secret. Вона як і Кендалл Дженнер кілька разів представляла колекції бренду.
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24-річна модель Джіджі Хадід час від часу співпрацює з брендом, так як має безліч інших контрактів. На відміну від своєї сестри, вона має ніжну невину красу і досить рідко публікує відверті знімки.
Постійним ангелом Victoria’s Secret є блондинка Ельза Хоск, якій в 2018 році навіть довірили представляти комплект бюстгальтерів з дорогоцінних каменів.
Гаряча Кендіс Свейнпол працює з брендом вже 10 років. За цей час красу модель не розгубила.
Келлі Гейл є запрошеною зіркою на показах бренду. Від її неймовірного тіла неможливо відвести очей.
Красуня Жизель Олівьера – починаюча модель. Її краса тільки розквітає.
Нагадаємо, що зірка Victoria’s Secret посвітила пружними принадами в міні-білизні: «Сама досконалість!».
Як раніше повідомляла Politeka, модель Victoria’s Secret повністю роздяглася заради гарячого кадру на вулиці: "Таке тіло створене для...".
Також Politeka інформувала, що Джіджі Хадід показала хорошу спортивну підготовку на рингу: фото.