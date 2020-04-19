Украинская модель, больше известная как «украинская Кардашьян» Алена Омович засветила опухшее лицо на камеру и потрясла прелестями без белья

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на страничку в соцсети инста-модели.

Сонная Алена решила покрасоваться в сториз инстаграма без мейк-апа, с опухшим лицом. По всей видимости, она только проснулась к обеду и решила снять несколько соблазнительных кадров в тесном просвечивающемся топике.

«Красотка» приоткрыла пышные губы и попробовала улыбнуться на камеру. Но взгляд невольно привлекал массивный бюст инста-звезды, который заполнил большую часть снимка.

Напомним, что ранее Омович показала, как крутится перед камерой в джинсах и черном кружевном лифчике, который идеально подчеркивает ее пышную грудь. Девушка вовсю выгибается и кокетливо прикладывает палец к пухлым губкам.

«Мой свэг», - подписала ролик красотка.

Напомним, что Омович выбрала для выхода в люди тесный черный комбинезон, который обтянул ее стройную фигуру, однако не смог вместить необъятную грудь модели. На голове у звезды красовались африканские косички, что только добавило дерзости образу. Главное достоинство модели буквально вываливалось из костюма, которые едва прикрыл интимные части тела звезды.

Поклонники не смогли оставить комментарии к новым снимкам, так как она опубликовала их в сториз. Но уже понятно, что на улицах все взгляды были прикованы к этой красотке.

Напомним, украинская Кардашьян показала, что скрывает под тоненьким костюмом.

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян ошарашила новой внешностью, сеть в растерянности.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян расстегнула комбинезон, сразив наповал пышным бюстом.