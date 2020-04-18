Украинская модель Алена Омович покрасовалась перед камерой в соблазнительном лифчике

Популярная украинская инста-дива успела прославиться в сети, как «украинская Кардашьян». Омович славится своими откровенными образами и любовью к нестандартным нарядам. На этот раз модель решила порадовать подписчиков коротким видео, на котором она позировала перед камерой в нижнем белье, передает Politeka.net.

На коротком ролике, опубликованном в разделе Сториз, Омович крутится перед камерой в джинсах и черном кружевном лифчике, который идеально подчеркивает ее пышную грудь. Девушка вовсю выгибается и кокетливо прикладывает палец к пухлым губкам.

«Мой свэг», - подписала ролик красотка.

Отметим, что поклонники модели не смогли прокомментировать кадры, так как в разделе Сториз отсутствует такая возможность.

Ранее мы писали о том, что Омович засветилась в необычном черном комбинезоне, подчеркнувшем невероятно тонкую талию знаменитости.

Девушка с ярким макияжем налице позировала в засвеченном солнцем салоне автомобиля с чашкой кофе в руках. Свой скромный образ Алена дополнила новой прической - множеством мелких косичек. На втором кадре в том же образе звезда решила расстегнуть комбинезон и посветить грудью.

«Расстёгнутый или Застёгнутый? Этот комбез остался в других цветах в @lior_boutique. Он как вторая кожа...только с утяжкой», - написала Алена под новым постом.

Напомним, украинская Кардашьян показала, что скрывает под тоненьким костюмом.

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян ошарашила новой внешностью, сеть в растерянности.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян расстегнула комбинезон, сразив наповал пышным бюстом.