Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, посветила упругим телом в одном кружеве
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, на первом снимке модель позирует в одном белом белье, из-под которого виднеется пирсинг на интимном месте звезды.
А на другом снимке Омович позирует в лифте. Пока никто не видит, девушка решила приспустить кофту и показать всем упругие формы в красном кружеве.
Счета украинцев обнуляются: ПриватБанк сделал важное заявление
Ядовитая завеса над Украиной, урезание пенсий и обвал курса доллара — главное за ночь
"Нет налички": украинцы вывели ПриватБанк на чистую воду, что происходит
Наташа Королева с Николаевым оторвалась на вечеринке у Валерии, видео: "А как же Тарзан?"
Однако ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать, поскольку снимками Омович поделилась в Сторис.
Как сообщалось ранее, украинская модель, больше известная как «украинская Кардашьян» Алена Омович засветила опухшее лицо на камеру и потрясла прелестями без белья.
Сонная Алена решила покрасоваться в сториз инстаграма без мейк-апа, с опухшим лицом. По всей видимости, она только проснулась к обеду и решила снять несколько соблазнительных кадров в тесном просвечивающемся топике.
«Красотка» приоткрыла пышные губы и попробовала улыбнуться на камеру. Но взгляд невольно привлекал массивный бюст инста-звезды, который заполнил большую часть снимка.
Напомним, украинская Кардашьян показала, что скрывает под тоненьким костюмом.
Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян ошарашила новой внешностью, сеть в растерянности.
Также Politeka писала, что украинская Кардашьян расстегнула комбинезон, сразив наповал пышным бюстом.