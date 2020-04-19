Звезда превзошла сама себя

Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, посветила упругим телом в одном кружеве

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, на первом снимке модель позирует в одном белом белье, из-под которого виднеется пирсинг на интимном месте звезды.

А на другом снимке Омович позирует в лифте. Пока никто не видит, девушка решила приспустить кофту и показать всем упругие формы в красном кружеве.

Однако ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать, поскольку снимками Омович поделилась в Сторис.

Как сообщалось ранее, украинская модель, больше известная как «украинская Кардашьян» Алена Омович засветила опухшее лицо на камеру и потрясла прелестями без белья.

Сонная Алена решила покрасоваться в сториз инстаграма без мейк-апа, с опухшим лицом. По всей видимости, она только проснулась к обеду и решила снять несколько соблазнительных кадров в тесном просвечивающемся топике.

«Красотка» приоткрыла пышные губы и попробовала улыбнуться на камеру. Но взгляд невольно привлекал массивный бюст инста-звезды, который заполнил большую часть снимка.

Напомним, украинская Кардашьян показала, что скрывает под тоненьким костюмом.

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян ошарашила новой внешностью, сеть в растерянности.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян расстегнула комбинезон, сразив наповал пышным бюстом.