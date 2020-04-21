Знаменита американська актриса і модель Памела Андерсон порадувала новим спокусливим кадром

Як повідомляє Politeka.net, фото з'явилося на офіційній сторінці зірки в Instagram.

52-річна Памела Андерсон часто ностальгує за минулим часам, а тому викладає в мережі архівні знімки. Актриса відома своїми розкішними формами і розкутістю, але на цей раз вона поділилася досить скромним фото, яке, тим не менш, не позбавлене чарівності.

На знімку молода Андерсон позує в тонкому халатику, які спокусливо спустила, оголивши плече й частину грудей. Знаменитість злегка прикрилася солом'яним капелюхом і чарівно дивиться в камеру, трохи відкривши рота. Її волосся розвівалися на вітрі.

Користувачі соціальної мережі поставили понад 9 тисяч лайків і залишили безліч захоплених коментарів:

"Прекрасна Пем... закохуюся в кожне зображення з леді"; "Ви були еталоном чувтвенности для молодих Миллениалов"; "Шокуюча"; "Таке прекрасне тіло у цього ангела з небес"; "Прекрасна, як завжди"; "Ти виглядаєш такою милою".

Раніше Памела Андерсон опублікувала більш сміливе фото. Для знімка актриса повністю роздяглася і опустилася на коліна. Волосся у Андерсон були розпущеним.

Вона рукою тримаючи поводи коня, а другий його за морду. На фото створювалося відчуття, що модель зараз поцілує кінь. Фото було чорно-білим і старим, швидше за все воно зроблено давно.

Нагадаємо, спекотна Памела Андерсон посвітила самими соковитими місцями в позі собачки.

А ще Politeka писала, що Памела Андерсон зігнулась у маленькому рушник, ледь не засвітивши самий сік.

Також Politeka повідомляла, що шикарна Памела Андерсон засвітила свій розмір в облягаючому топі.