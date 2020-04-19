Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, посвітила пружним тілом в одному мереживі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, на першому знімку модель позує в одному білому білизна, з-під якої видніється пірсинг на інтимному місці зірки.
А на іншому знімку Омович позує в ліфті. Поки ніхто не бачить, дівчина вирішила приспустити кофту і показати всім пружні форми в червоному мереживі.
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Проте її прихильники були позбавлені можливості що-небудь сказати, оскільки знімками Омович поділилася в Сторіс.
Як повідомлялося раніше, українська модель, більше відома як «українська Кардаш'ян» Олена Омович засвітила опухле обличчя на камеру і потрясла принадами без білизни.
Сонна Альона вирішила покрасуватися в сториз инстаграма без мейк-апу, з опухлим обличчям. По всій видимості, вона тільки прокинулася до обіду і вирішила зняти кілька спокусливих кадрів у тісній просвечивающемся топіку.
«Красуня» прочинила пишні губи і спробувала посміхнутися на камеру. Але погляд мимоволі привертав масивний бюст інста-зірки, який заповнив більшу частину знімка.
Нагадаємо, українська Кардаш'ян показала, що приховує під тоненьким костюмом.
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Також Politeka писала, що українська Кардаш'ян розстебнула комбінезон, убивши наповал пишним бюстом.