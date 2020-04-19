Американська фітнес-модель Ніколь Амато блиснула великими принадами

Неперевершена зірка показала, як проводить час в режимі самоізоляції, пише Рoliteka.net. В основному, красуня тренується на камеру, але в цей раз вона постала під час прийняття сонячних ванн.

Модель опублікувала фото в сториз, на яких позувала в синьому крихітному бікіні. Тонкі трикутники ледь прикривали соковиті принади, а маленькі бретельки на грудях натяглися.

Також Ніколь похвалилася формами в крихітних плавках. Вона підняла ніжку, щоб показати нереальні рельєфи.

На одному зі знімків Амато постала в масці, а на другому - вона зірвала її і показала себе у всій красі, правда, зі застосуванням фільтрів у вигляді веснянок.

Ніколь примружилася і подивилася в камеру з-під пишних вій, а також витягнула губи качечкою.

У сторизі зірка задала питання, про що мріють її підписники під час крантину. Один з них написав, що бажає побачити Ніколь в бікіні.

"Вам не вистачає ні пляжу, ні ігор, ні ресторанів? О, боже, я померла lol", - написала модель.

Нагадаємо, Ніколь Амато постала не тільки в гарячому, але і в стильному образі.

Модель позувала в масці, на якій є значки "Шанель".

Амато була в чорній маєчці з глибоким декольте, з якої, можна сказати, визирали соковиті принади.

Маєчка облягла пружні груди, але насолодитися краєвидами було нелегко - адже модель одягла сумку через плече.

Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато показала, як пустувала з тренером. Красуня намагалася ухилитися від ударів, а також сама нападала. У обох був грайливий настрій, вони не тільки тренувалися, але і знаходили місце для гумору.

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