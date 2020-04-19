Американская фитнес-модель Николь Амато сверкнула большими прелестями
Непревзойденная звезда показала, как проводит время в режиме самоизоляции, пишет Рoliteka.net. В основном, красотка тренируется на камеру, но в этот раз она предстала во время принятия солнечных ванн.
Модель опубликовала фото в сториз, на которых позировала в синем крохотном бикини. Тонкие треугольники едва прикрывали сочные прелести, а маленькие бретельки натянулись на груди.
Также Николь похвасталась формами в крохотных плавках. Она приподняла ножку, чтобы показать нереальные рельефы.
На одном из снимков Амато предстала в маске, а на втором - она сорвала ее и показала себя во всей красе, правда, с применением фильтров в виде веснушек.
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Николь прищурилась и посмотрела в камеру из-под пышных ресниц, а также вытянула губы уточкой.
В сторизе звезда задала вопрос, о чем мечтают ее подписчики во время карантина. Один из них написал, что желает увидеть Николь в бикини.
"Вам не хватает ни пляжа, ни игор, ни ресторанов? О, боже, я умерла lol", - написала модель.
Напомним, Николь Амато предстала не только в горячем, но и в стильном образе.
Модель позировала в маске, на которой есть значки "Шанель".
Амато была в черной маечке с глубоким декольте, из которого, можно сказать, выглядывали сочные прелести.
Маечка обтянула упругую грудь, но насладиться видами было нелегко - ведь модель надела сумку через плечо.
Ранее сообщалось, что Николь Амато показала, как дурачилась с тренером. Красотка старалась увернуться от ударов, а также нападала сама. У обоих было игривое настроение, они не только тренировались, но и находили место для юмора.
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