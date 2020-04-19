Відома модель Ебігейл Ретчфорд опублікувала відверте відео

Зірка часто провокує публіку, викладаючи у своєму Instagram різні фото та відео в спокусливих образах, повідомляє Politeka.net.

В цей раз Ебі представила сторіс, на якому лежала в одних трусиках-бікіні. Красуня була на білій постелі.

Ретчфорд лягла на живіт, тим самим приховавши груди, адже вона була без білизни.

Модель грайливо потрясла п'ятою точкою - це самий смак.

Варто відзначити, що Ебі вирішила не знімати обличчя, лише засвітивши трохи губи і підборіддя. Видно, що красуня закинула волосся набік.

В пості Ебі повідомляє про початок вихідних. Красуня розмістила зазначені кадри для привертання уваги, або, як випливає з англійського виразу "Thirst Trap" (спрага пасток).

Хоча дане відео було розміщено в сторіс, але можна стверджувати, що воно зібрало тисячі лайків та багато коментарів. Зараз на сторінку Ебі підписані 9,1 мільйонів осіб, яких вона ніколи не залишає байдужими.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд постала в маленькій нижній білизні зеленого кольору. Тонке мереживо на самому інтимному місці ледь приховало соковиті принади. Білизна мала вирізи в районі грудей.

На талію модель одягла пояс для панчіх, а нижче визирали крихітні трусики.

Форми Ретчфорд мало не вистрибували. Стрункі ніжки і пишні стегна виглядали чудово.

Раніше повідомлялося, що недавно Ебі Ретчфорд продемонструвала свої знамениті неосяжні форми, які вона спробувала вмістити в крихітний купальник, але вийшло це у неї явно насилу

Модель постала перед користувачами мережі лише в білому купальнику, який чудово підкреслив красу її фігури, зробивши акцент на тонкій талії і апетитних принадах.

Нагадаємо, що мокра Рэтчфорд без білизни похвалилася неосяжними формами: «Космос!».

Як повідомляла Politeka, Ебі Рэтчфорд блиснула розкішним тілом в крихітному купальнику: «Ого, які…».

Також Politeka писала, що Ебі Рэтчфорд блиснула божественним тілом в мереживній білизні: "Ого, які великі...".