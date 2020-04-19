Известная модель Эбигейл Рэтчфорд опубликовала откровенное видео
Звезда часто провоцирует публику, выкладывая в своем Инстаграм различные фото и видео в соблазнительных образах, сообщает Politeka.net.
В этот раз Эби представила сторис, на котором лежала в одних трусиках-бикини. Красотка находилась на белой постели.
Рэтчфорд легла на живот, тем самым скрыв грудь, ведь она была без белья.
Модель игриво потрясла пятой точкой - это самый смак.
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Стоит отметить, что Эби решила не снимать лицо, лишь засветив немного губы и подбородок. Видно, что красотка закинула волосы набок.
В посте Эби сообщает о начале выходных. Красотка разместила указанные кадры для привлечения внимания, или, как следует из английского выражения "Thirst Trap" (жажды ловушек).
Хотя данное видео было размещено в сторис, но можно с утверждать, что оно бы собрало тысячи лайков и комментариев. Сейчас на страницу Эби подписаны 9,1 миллионов человек, которых она никогда не оставляет равнодушными.
Напомним, Эби Рэтчфорд предстала в маленьком нижнем белье зеленого цвета. Тонкое кружево на самом интимном месте едва скрыло сочные прелести. Белье имело вырезы в районе груди.
На талию модель надела пояс для чулков, а ниже выглядывали крохотные трусики.
Формы Рэтчфорд чуть ли не выпрыгивали. Стройные ножки и пышные бедра выглядели великолепно.
Ранее сообщалось, что недавно Эби Рэтчфорд продемонстрировала свои знаменитые необъятные формы, которые она попыталась вместить в крохотный купальник, но вышло это у нее явно с трудом
Модель предстала перед пользователями сети лишь в белом купальнике, который прекрасно подчеркнул красоту ее фигуры, сделав акцент на тонкой талии и аппетитных прелестях.
Напомним, что мокрая Рэтчфорд без белья похвасталась необъятными формами: «Космос!».
Как сообщала Politeka, Эби Рэтчфорд сверкнула роскошным телом в крохотном купальнике: «Ого, какие…».
Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд сверкнула божественным телом в кружевном белье: "Ого, какие большие...".