Известная модель Эбигейл Рэтчфорд опубликовала откровенное видео

Звезда часто провоцирует публику, выкладывая в своем Инстаграм различные фото и видео в соблазнительных образах, сообщает Politeka.net.

В этот раз Эби представила сторис, на котором лежала в одних трусиках-бикини. Красотка находилась на белой постели.

Рэтчфорд легла на живот, тем самым скрыв грудь, ведь она была без белья.

Модель игриво потрясла пятой точкой - это самый смак.

Стоит отметить, что Эби решила не снимать лицо, лишь засветив немного губы и подбородок. Видно, что красотка закинула волосы набок.

В посте Эби сообщает о начале выходных. Красотка разместила указанные кадры для привлечения внимания, или, как следует из английского выражения "Thirst Trap" (жажды ловушек).

Хотя данное видео было размещено в сторис, но можно с утверждать, что оно бы собрало тысячи лайков и комментариев. Сейчас на страницу Эби подписаны 9,1 миллионов человек, которых она никогда не оставляет равнодушными.

Напомним, Эби Рэтчфорд предстала в маленьком нижнем белье зеленого цвета. Тонкое кружево на самом интимном месте едва скрыло сочные прелести. Белье имело вырезы в районе груди.

На талию модель надела пояс для чулков, а ниже выглядывали крохотные трусики.

Формы Рэтчфорд чуть ли не выпрыгивали. Стройные ножки и пышные бедра выглядели великолепно.

Ранее сообщалось, что недавно Эби Рэтчфорд продемонстрировала свои знаменитые необъятные формы, которые она попыталась вместить в крохотный купальник, но вышло это у нее явно с трудом

Модель предстала перед пользователями сети лишь в белом купальнике, который прекрасно подчеркнул красоту ее фигуры, сделав акцент на тонкой талии и аппетитных прелестях.

Напомним, что мокрая Рэтчфорд без белья похвасталась необъятными формами: «Космос!».

Как сообщала Politeka, Эби Рэтчфорд сверкнула роскошным телом в крохотном купальнике: «Ого, какие…».

Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд сверкнула божественным телом в кружевном белье: "Ого, какие большие...".